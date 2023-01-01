У розвідці Данії пояснили, яка хвороба впливає на рішення путіна

Данський розвідник заявив, що російський диктатор владімір путін проходить гормональне лікування від певного виду онкології. Саме це може впливати на його рішення.

Крім цього, очільник відділу аналізу РФ Служби військової розвідки Данії вважає, що путін відчуває серйозний хронічний біль. Про це пише Berlingske.

За його словами, манія величі, яка проявляється у президента РФ, може бути побічним ефектом саме гормонального лікування деяких форм онкології. Тому ліки, ймовірно, могли вплинути на рішення путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

Проте це не смертельна загроза для російського диктатора. Проте він може мати хронічні болі внаслідок лікування. Про це свідчить поведінка путіна. До прикладу, "фюрер" хапається за стіл, аби біль минув.

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"Ілюзія величі є одним із відомих побічних ефектів гормонального лікування, яке він приймав. Це хронічний біль, від якого він страждає вже досить довго. Тому він намагається сидіти та міцно триматися за речі. Для того, щоб полегшити біль", – заявив данський розвідник.

Своєю чергою данські розвідники поки не бачать передумов до того, що путіна можуть позбавити влади у росії.

На що хворіє російський президент

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що у путіна складний стан здоров'я. У нього ознаки шизофренії, тому він хворий і морально, і фізично.

"Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хворий. Що візьме верх першим – побачимо", – сказав Скібіцький.

За його словами, інформацію про стан здоров'я путіна ретельно приховують. Проте навіть це не зупинить його. Диктатор не відмовиться від планів щодо України.

"Думати, що його здоров'я буде впливати на хід війни – помилково. У нього одна мета і він її озвучив: "Петро I воював 21 рік, отже, і я буду стільки ж воювати, і буду воювати до тих пір, поки не зроблю того, про що мрію", – наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію на українському фронті та назвав важливе місто, яке перекреслить геройські оповідання Кремля. На його думку, після цих змін настрій окупантів суттєво погіршиться.

Також президент держави-терориста створив структуру влади, покликану передавати йому інформацію, яку він хоче почути, ще більше підживлюючи його прорахунки щодо війни в Україні. Путін щоранку отримує письмове зведення з фронту, в якому акцент завжди робиться на успіхах, а невдачі згладжуються.

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