В Росії розбився військовий літак Су-25: подробиці

У Приморському краї Російської Федерації зазнав катастрофи військовий літак Су-25. Інцидент стався під час планового навчально-тренувального польоту.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", з посиланням на повідомлення Міноборони РФ. У Міноборони уточнили, що літак виконував завдання без бойового навантаження, а падіння сталося в безлюдній місцевості, тому пошкоджень на землі немає.

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Пілоту вдалося катапультуватися, його вже знайшли рятувальники. Попередньою причиною аварії називають технічну несправність.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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