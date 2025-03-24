В России разбился военный самолет Су-25: подробности

В Приморском крае Российской Федерации потерпел крушение военный самолет Су-25. Инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета.

Об этом сообщает российский " Интерфакс ", со ссылкой на сообщение Минобороны РФ. В Минобороны уточнили, что самолет выполнял задачи без боевой нагрузки, а падение произошло в безлюдной местности, поэтому повреждений на земле нет.

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Пилоту удалось катапультироваться, его уже нашли спасатели. Предварительной причиной аварии называют техническую неисправность.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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