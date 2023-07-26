У Саудівській Аравії знайшли кам‘яні споруди віком 7000 років: старші за Стоунхендж та єгипетські піраміди

Споруди, що розташовані в давніх місцях культу великої рогатої худоби, здавна привертали увагу дослідників. Тільки недавно археологи з Університету Західної Австралії у Перті розпочали більш детальне дослідження цих загадкових споруд, які звуться мустатилі. Вперше їх виявили в 1970-х роках, але тоді вони не здобули великої популярності серед науковців.

Про це пише Daily Mail.

За зведенням археологічних даних, мустатилі зазвичай мають прямокутну форму з довгими стінами, що огороджують центральний двір. На одному з кінців розміщений вхід, а на території внутрішнього двору можна знайти майданчики з щебенем та навіть вертикальні камені у деяких центральних камерах. Чимало входів були заблоковані уламками, що додавало таємничості цим спорудам.

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Однак найбільш зацікавили археологів знахідки усередині одного з мустатилів - фрагменти рогів і черепів корів, кіз, овець та газелей. Це вказує на те, що спільнота, яка будувала ці споруди, використовувала жертвопринесення тварин у своїх ритуалах. Раніше вчені вважали, що мустатилі могли служити як загони для худоби, але висота стін була недостатньою для утримання тварин.

Знахідки, зроблені в ході цього дослідження, відкривають нові перспективи для розуміння давніх обрядів і релігійних практик цього стародавнього народу. Вчені продовжують ретельно вивчати мустатилі, сподіваючись, що ці споруди розкриють свої таємниці і допоможуть краще зрозуміти культурну спадщину давніх цивілізацій.

Нагадаємо, у Секторі Газа виявили щонайменше 125 гробниць римської доби.

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