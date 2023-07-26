В Саудовской Аравии нашли каменные сооружения возрастом 7000 лет: старше Стоунхенджа и египетских пирамид.

Сооружения, расположенные в древних местах культа крупного рогатого скота, издавна привлекали внимание исследователей. Только недавно археологи из Университета Западной Австралии в Перте начали более детальное исследование этих загадочных сооружений, называемых мустатили. Впервые их обнаружили в 1970-х годах, но тогда они не приобрели большой популярности среди ученых.

Об этом пишет Daily Mail.

По возведению археологических данных, мустатили обычно имеют прямоугольную форму с длинными стенами, ограждающими центральный двор. На одном из концов находится вход, а на территории внутреннего двора можно найти площадки с щебнем и даже вертикальные камни в некоторых центральных камерах. Многие входы были заблокированы обломками, что придавало таинственности этим сооружениям.

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Однако наиболее заинтересовали археологов находки внутри одного из мустатилов – фрагменты рогов и черепов коров, коз, овец и газелей. Это указывает на то, что сообщество, строившее эти сооружения, использовало жертвоприношение животных в своих ритуалах. Ранее учёные считали, что мустатили могли служить как отряды для скота, но высота стен была недостаточной для содержания животных.

Находки, сделанные в ходе этого исследования, открывают новые перспективы понимания древних обрядов и религиозных практик этого древнего народа. Ученые продолжают тщательно изучать мустатили, надеясь, что эти постройки раскроют свои тайны и помогут лучше понять культурное наследие древних цивилизаций.

Напомним, в Секторе Газа обнаружили по меньшей мере 125 гробниц римских суток.

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