В Секторе Газа обнаружили по меньшей мере 125 гробниц римской эпохи (фото)

В Секторе Газа археологи обнаружили на 2000-летнем римском кладбище не менее 125 гробниц. Большинство захоронений со скелетами до сих пор почти невредимы.

Исследователи также наткнулись на два редких свинцовых саркофага. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что палестинская территория была важным торговым пунктом для цивилизаций от древних египтян и филистимлян, изображенных в Библии.

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"Это впервые в Палестине мы обнаружили кладбище, содержащее 125 гробниц, и это впервые в Газе, когда мы обнаружили два свинцовых саркофага", - сказал Фадель Аль-Аутул, эксперт из Французской школы библейских и археологических исследований.

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Уточняется, что один из двух саркофагов был украшен изображениями винограда, а другой – дельфинами. Исследователи также наткнулись на глиняные кувшины в некоторых могилах.

Генеральный директор Министерства древностей Газы Джамаль Абу Рейда сказал, что находка углубляет палестинские корни на этой земле и показывает, что они уходят тысячелетиями.

Напомним, в Германии найден мастерски изготовленный бумеранг, которому 300 тысяч лет.

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