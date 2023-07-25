У Секторі Газа виявили щонайменше 125 гробниць римської доби (фото)

У Секторі Газа археологи виявили на 2000-літньому римському кладовищі щонайменше 125 гробниць. Більшість поховань зі скелетами досі майже неушкодженими.

Дослідники також натрапили на два рідкісних свинцевих саркофаги. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що палестинська територія була важливим торговим пунктом для цивілізацій ще від стародавніх єгиптян і філістимлян, зображених у Біблії.

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"Це вперше в Палестині ми виявили кладовище, яке містить 125 гробниць, і це вперше в Газі, коли ми виявили два свинцевих саркофаги", – сказав Фадель Аль-Аутул, експерт із Французької школи біблійних і археологічних досліджень.

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Уточнюється, що один з двох саркофагів був прикрашений зображеннями винограду, а інший – дельфінами. Дослідники також натрапили на глиняні глеки в деяких могилах.

Генеральний директор Міністерства старожитностей Гази Джамаль Абу Рейда сказав, що знахідка поглиблює палестинське коріння на цій землі та показує, що воно сягає тисячоліть.

Нагадаємо, у Німеччині знайдено майстерно виготовлений бумеранг, якому 300 тисяч років.

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