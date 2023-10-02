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Наука

У Саудівській Аравії знайшли унікальні різьблення на скелях: фото

Билім Олена

У Саудівській Аравії знайшли унікальні різьблення на скелях: фото

Археологи знайшли скупчення різьблених зображень верблюдів на скелі біля південного краю пустелі Нафуд у Саудівській Аравії. Вони були вирізьблені у повний зріст.

Як повідомляє Live Science, знайдено зображення з десяток верблюдів у натуральну величину. Це тварини, які є вимерлим видом. Вони тисячі років тому мешкали у пустелі Аравійського півострова та ніколи не мали наукової назви.

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Провідний автор дослідження Марія Гуаньїн з Інституту геоантропології Макса Планка в Німеччині розповів, що це місце було знайдене випадково. Верблюди на різьблених малюнках перекривали нові гравюри, нанесені поверх зображень тварин. Всі різьблення мають різні часи створення.

У Саудівській Аравії знайшли унікальні різьблення на скелях: фото
У Саудівській Аравії знайшли унікальні різьблення на скелях: фото

Оскільки вони знаходяться всередині щілин скелі, вченим важко провести радіовуглецеве датування, аби визначити дату створення гравюр.

"Що найбільше вражає в чудово вирізьблених верблюдах, так це те, що більшість із них — самці. На деяких малюнках зображені верблюди, на яких видно їх дулу, орган, який висить із пащі самця верблюда, якого самці використовують для зацікавлення самок", – пояснив Марія Гуаньїн.

Нагадаємо,у Норвегії виявили рідкісну стрілу бронзового віку з кварцитовим наконечником.

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