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В Саудовской Аравии нашли уникальную резьбу на скалах: фото

Былим Елена

В Саудовской Аравии нашли уникальную резьбу на скалах: фото

Археологи нашли скопление резных изображений верблюдов на скале у южной оконечности пустыни Нафуд в Саудовской Аравии. Они были вырезаны в полный рост.

Как сообщает Live Science, найдено изображение с десяток верблюдов в натуральную величину. Это животные, являющиеся вымершим видом. Они тысячи лет назад жили в пустыне Аравийского полуострова и никогда не имели научного названия.

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Ведущий автор исследования Мария Гуаньин из Института геоантропологии Макса Планка в Германии рассказал, что это место было найдено случайно. Верблюды на резных рисунках перекрывали новые гравюры, нанесенные поверх изображений животных. Все резьбы имеют разные времена создания.

В Саудовской Аравии нашли уникальную резьбу на скалах: фото
В Саудовской Аравии нашли уникальную резьбу на скалах: фото

Поскольку они находятся внутри щелей скалы, ученым трудно провести радиоуглеродную датировку, чтобы определить дату создания гравюр.

"Что больше всего поражает в прекрасно вырезанных верблюдах, так это то, что большинство из них - самцы. На некоторых рисунках изображены верблюды, на которых видна их дула, орган, висящий из пасти самца верблюда. Его самцы используют для привлечения самок", — объяснил Мария Гуаньин.

Напомним, в Норвегии была обнаружена редкая стрела бронзового века с кварцитовым наконечником.

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