В Саудовской Аравии нашли уникальную резьбу на скалах: фото

Археологи нашли скопление резных изображений верблюдов на скале у южной оконечности пустыни Нафуд в Саудовской Аравии. Они были вырезаны в полный рост.

Как сообщает Live Science, найдено изображение с десяток верблюдов в натуральную величину. Это животные, являющиеся вымершим видом. Они тысячи лет назад жили в пустыне Аравийского полуострова и никогда не имели научного названия.

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Ведущий автор исследования Мария Гуаньин из Института геоантропологии Макса Планка в Германии рассказал, что это место было найдено случайно. Верблюды на резных рисунках перекрывали новые гравюры, нанесенные поверх изображений животных. Все резьбы имеют разные времена создания.

Поскольку они находятся внутри щелей скалы, ученым трудно провести радиоуглеродную датировку, чтобы определить дату создания гравюр.

"Что больше всего поражает в прекрасно вырезанных верблюдах, так это то, что большинство из них - самцы. На некоторых рисунках изображены верблюды, на которых видна их дула, орган, висящий из пасти самца верблюда. Его самцы используют для привлечения самок", — объяснил Мария Гуаньин.

Напомним, в Норвегии была обнаружена редкая стрела бронзового века с кварцитовым наконечником.

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