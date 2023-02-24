У мережі показали, як українські військові нищать окупантів у лісі (відео)

Українські військові знищили групу окупантів у лісистій місцевості. Для цього наші захисники завдали влучного удару по місцю перебування ворога.

Ліквідацією російських військовослужбовців займалися бійці 30-ї бригади. Відео опублікував блогер та волонтер Сергій Стерненко на своєму каналі у Telegram.

"За допомогою вашого коптера працює 30 бригада. Росіяни бігають, повзають і вмирають", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити переміщення російських військових лісистою місцевістю, яких зафіксували за допомогою дрона. На наступних кадрах показано точний удар наших бійців.

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Далі йдуть кадри з намаганням росіян втекти. Деякі окупанти повзуть землею, очевидно, отримавши поранення чи контузію.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе знищили БМП-Д окупантів. Нашим захисникам також вдалося ліквідувати екіпаж російських військових.

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