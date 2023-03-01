У мережі показали знищення ворожої піхоти з дронів на Луганщині (відео)

Українські військові знищили ворожу піхоту на Луганщині. Для цього наші використали безпілотники з гранатами.

Ліквідацією ворога займалися бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Відео оприлюднили у мережі.

"Сватівський напрямок. 92-а окрема механізована бригада завдає артилерійських та "бомбових" ударів по "оркопіхоті", що окупувала одну з посадок", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як російська піхота намагається рухатися у бік українських позицій лісистою місцевістю. За попередніми даними, окупанти хотіли захопити ділянку "сірої зони".

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На наступних кадрах показано, як оператор дрона скидає гранати прямо на голови ворогів. Також на відео потрапили моменти влучання по місцю перебування ворога більш потужних снарядів.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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