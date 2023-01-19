У США розповіли, коли почнуть передавати Україні конфісковані активи рф

У міністерстві юстиції США заявили, що можуть протягом найближчих місяців почати передання Україні конфіскованих російських активів. Процес відбуватиметься відповідно до ухваленого в Америці закону.

Про це під час дискусії в Гудзонівському інституті у Вашингтоні в четвер заявив керівник групи Мін’юсту США з виявлення й конфіскації незаконно зароблених активів Ендрю Адамс, повідомляє "Укрінформ".

"У майбутньому ми також готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Хочу підкреслити, що це відносно недавній розвиток подій", – сказав Адамс.

Зазначаться, що передача активів передбачає право міністерства юстиції передавати конфісковані кошти Державному департаменту з метою надання допомоги Україні.

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Адамс уточнив, що не всі активи вдасться передати. Дії закону не підлягають активи, вилучені у зв’язку з порушеннями експортного контролю.

"Це не "срібна куля", але все ж дозволяє сподіватися, що ми побачимо перші передачі від Міністерства юстиції Держдепартаменту найближчими тижнями й місяцями", – додав посадовець.

Нагадаємо, у червні 2022 року у Німеччині вперше через санкції не лише "заморозили" російські активи, а й фактично конфіскували нерухомість.

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