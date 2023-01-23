У США стартує нова допомога для українських біженців: що відомо

Українські біженці у США зможуть скористуватися програмою підтримки американців. Це новий спонсорський проект під назвою Welcome Corps.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США. Вони називають її найсміливішою інновацією за останні 40 років.

"Сполучені Штати запускають Welcome Corps, найсміливішу інновацію в розселенні біженців за чотири десятиліття. Ця ініціатива дозволяє американцям безпосередньо підтримувати біженців і демонструвати найкращу американську гостинність і щедрість", — написав у своєму Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Повідомляється, що громадяни США зможуть стати партнерами та провідниками для біженців, які прибули до країн, щоб реалізувати свій потенціал.

"Welcome Corps призначена для зміцнення та розширення потенціалу USRAP шляхом використання енергії та талантів американців з усіх верств суспільства, які бажають служити приватними спонсорами — від членів релігійних та громадських груп, ветеранів, спільнот діаспори, компаній, коледжів та університети та інше", — уточнюється в повідомленні.

Як стало відомо, у цій програмі у перший рік планують задіяти 10 тисяч американців. Вони стануть спонсорами та допоможуть щонайменше 5 тисячам біженців з усього світу.

Для цього будуть створені спонсорські групи мінімум із п'яти осіб, які підтримуватимуть українських біженців. Така група має зібрати від 2275 доларів на людину, пройти перевірку даних та розробити план підтримки українців, яким допомагатимуть.

Згідно з програмою, спонсори повинні протягом перших 90 днів допомогти переселенцям отримати харчування та проживання, державні пільги, медичні послуги та освіту.

Інформаційні сесії щодо цієї програми починаються з 26 січня. Деталі можна дізнатися на сайті welcomecorps.org.

Нагадаємо, що минулої весни американський уряд запустив програму Uniting For Ukraine, яка дозволяє українським біженцям в'їзд до США за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, що за програмою Uniting for Ukraine, про яку було заявлено президентом США Джо Байденом, змогли виїхати 85 тисяч українців. Раніше у США обіцяли прийняти за цією програмою близько 100 тисяч українців.

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