В Україні змінились ціни на ринку нерухомості: де зараз найдорожчі та найдешевші квартири

Столиця України, Київ, очолює рейтинг міст за вартістю житла як на первинному, так і на вторинному ринку. Середня ціна одного квадратного метра новобудови тут складає $1351, тоді як придбати однокімнатну квартиру на вторинному ринку можна в середньому за $88,3 тисячі. Найдоступніше житло пропонується у прифронтових регіонах – Херсонській, Запорізькій та Одеській областях.

Столичний ринок нерухомості демонструє один із найдинамічніших темпів розвитку в Україні. Про це повідомляє "Мінфін".

Ситуація на первинному ринку нерухомості

У січні 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 23 нові житлові комплекси, що включають 38 секцій. Найбільше з них припадає на Київську область – 7, з яких 4 розташовані безпосередньо в столиці.

Станом на кінець місяця загальна кількість завершених новобудов у країні досягла 763. Найбільший відсоток зданих в експлуатацію об’єктів зафіксовано в таких регіонах:

Одеська область – 54%;

Волинська область – 48%;

Дніпропетровська область – 43%;

Рівненська область – 43%.

У січні середня ціна квадратного метра на первинному ринку залишилась на попередньому рівні, зниження вартості відзначено тільки в чотирьох областях. В решті регіонів ціни підвищилися на 1–8% або зберегли стабільність.

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Найвищу середню ціну зафіксовано в Києві – $1351 за квадратний метр, що залишилось незмінним у порівнянні з минулим місяцем. Однак, у порівнянні з минулим роком вартість нового житла в столиці знизилась на 5% (на $70 за квадратний метр).

Аналітики також відзначають збільшення інтересу до первинного житла серед користувачів з різних регіонів. Найбільший ріст пошукових запитів спостерігався в наступних областях:

Тернопільська;

Івано-Франківська;

Волинська;

Львівська.

Яка ситуація на вторинному ринку

У січні на вторинному ринку спостерігалося суттєве зростання кількості пропозицій. Найбільший приріст нових оголошень зафіксували в Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях – їхня кількість збільшилася приблизно вдвічі. У столиці та Київській області обсяг нових пропозицій зріс у півтора раза.

Вартість однокімнатних квартир у січні в більшості регіонів змінювалася в межах кількох відсотків. У порівнянні з тим самим періодом 2024 року ціни на вторинному ринку здебільшого зросли. Найсуттєвіше подорожчання зафіксовано в Закарпатській області, де за рік вартість однокімнатного житла зросла на 33%.

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Найдорожчі регіони для купівлі однокімнатних квартир:

Київ – $88 350;

Львівська область – $71 830;

Закарпатська область – $70 380;

Вінницька область – $54 000;

Івано-Франківська область – $52 500.

Найдешевші однокімнатні квартири пропонують у наступний областях:

Херсонська – $15 000;

Запорізька – $20 000;

Сумська – $21 800.

У столиці найвищі ціни на квартири традиційно зафіксовані в Печерському районі, де середня вартість однокімнатного житла сягає $135 тис. Найдешевші пропозиції представлені в Деснянському районі, де однокімнатну квартиру можна придбати за $46 тис.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в якій області України нерухомість подешевшала на 75%.

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