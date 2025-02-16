В Украине изменились цены на рынке недвижимости: где сейчас самые дорогие и самые дешевые квартиры
Столица Украины, Киев, возглавляет рейтинг городов по стоимости жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Средняя цена одного квадратного метра новостройки здесь составляет $1351, тогда как приобрести однокомнатную квартиру на вторичном рынке можно в среднем за $88,3 тысячи. Самое доступное жилье предлагается в прифронтовых регионах – Херсонской, Запорожской и Одесской областях.
Столичный рынок недвижимости демонстрирует один из самых динамичных темпов развития в Украине. Об этом сообщает "Минфин ".
Ситуация на первичном рынке недвижимости
В январе 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 23 новых жилых комплекса, включающих 38 секций. Больше всего из них приходится на Киевскую область – 7, из которых 4 расположены непосредственно в столице.
По состоянию на конец месяца общее количество завершенных новостроек в стране достигло 763. Наибольший процент сданных в эксплуатацию объектов зафиксирован в таких регионах:
- Одесская область – 54%;
- Волынская область – 48%;
- Днепропетровская область – 43%;
- Ровенская область – 43%.
В январе средняя цена квадратного метра на первичном рынке осталась на прежнем уровне, снижение стоимости отмечено только в четырех областях. В остальных регионах цены повысились на 1-8% или сохранили стабильность.
Читайте также: В Киеве существенно изменилась стоимость недвижимости: сколько теперь стоят квартиры
Самая высокая средняя цена зафиксирована в Киеве - $1351 за квадратный метр, что осталось неизменным по сравнению с прошлым месяцем. Однако, по сравнению с прошлым годом стоимость нового жилья в столице снизилась на 5% (на $70 за квадратный метр).
Аналитики также отмечают увеличение интереса к первичному жилью среди пользователей из разных регионов. Наибольший рост поисковых запросов наблюдался в следующих областях:
- Тернопольская;
- Ивано-Франковская;
- Волынская;
- Львовская.
Какая ситуация на вторичном рынке
В январе на вторичном рынке наблюдался существенный рост количества предложений. Наибольший прирост новых объявлений зафиксировали в Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях – их количество увеличилось примерно вдвое. В столице и Киевской области объем новых предложений вырос в полтора раза.
Стоимость однокомнатных квартир в январе в большинстве регионов менялась в пределах нескольких процентов. По сравнению с тем же периодом 2024 года цены на вторичном рынке в основном выросли. Самое существенное подорожание зафиксировано в Закарпатской области, где за год стоимость однокомнатного жилья выросла на 33%.
Читайте также: Какая жилая площадь считается "нормой" для украинцев и сколько придется платить за "лишние" метры
Самые дорогие регионы для покупки однокомнатных квартир:
- Киев – $88 350;
- Львовская область – $71 830;
- Закарпатская область – $70 380;
- Винницкая область – $54 000;
- Ивано-Франковская область – $52 500.
Самые дешевые однокомнатные квартиры предлагают в следующих областях:
- Херсонская – $15 000;
- Запорожская – $20 000;
- Сумская – $21 800.
В столице самые высокие цены на квартиры традиционно зафиксированы в Печерском районе, где средняя стоимость однокомнатного жилья достигает $135 тыс. Самые дешевые предложения представлены в Деснянском районе, где однокомнатную квартиру можно приобрести за $46 тыс.
Напомним, ранее мы рассказывали, в какой области Украины недвижимость подешевела на 75%.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!