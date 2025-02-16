В Украине изменились цены на рынке недвижимости: где сейчас самые дорогие и самые дешевые квартиры

Столица Украины, Киев, возглавляет рейтинг городов по стоимости жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Средняя цена одного квадратного метра новостройки здесь составляет $1351, тогда как приобрести однокомнатную квартиру на вторичном рынке можно в среднем за $88,3 тысячи. Самое доступное жилье предлагается в прифронтовых регионах – Херсонской, Запорожской и Одесской областях.

Столичный рынок недвижимости демонстрирует один из самых динамичных темпов развития в Украине. Об этом сообщает "Минфин ".

Ситуация на первичном рынке недвижимости

В январе 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 23 новых жилых комплекса, включающих 38 секций. Больше всего из них приходится на Киевскую область – 7, из которых 4 расположены непосредственно в столице.

По состоянию на конец месяца общее количество завершенных новостроек в стране достигло 763. Наибольший процент сданных в эксплуатацию объектов зафиксирован в таких регионах:

Одесская область – 54%;

Волынская область – 48%;

Днепропетровская область – 43%;

Ровенская область – 43%.

В январе средняя цена квадратного метра на первичном рынке осталась на прежнем уровне, снижение стоимости отмечено только в четырех областях. В остальных регионах цены повысились на 1-8% или сохранили стабильность.

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Самая высокая средняя цена зафиксирована в Киеве - $1351 за квадратный метр, что осталось неизменным по сравнению с прошлым месяцем. Однако, по сравнению с прошлым годом стоимость нового жилья в столице снизилась на 5% (на $70 за квадратный метр).

Аналитики также отмечают увеличение интереса к первичному жилью среди пользователей из разных регионов. Наибольший рост поисковых запросов наблюдался в следующих областях:

Тернопольская;

Ивано-Франковская;

Волынская;

Львовская.

Какая ситуация на вторичном рынке

В январе на вторичном рынке наблюдался существенный рост количества предложений. Наибольший прирост новых объявлений зафиксировали в Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях – их количество увеличилось примерно вдвое. В столице и Киевской области объем новых предложений вырос в полтора раза.

Стоимость однокомнатных квартир в январе в большинстве регионов менялась в пределах нескольких процентов. По сравнению с тем же периодом 2024 года цены на вторичном рынке в основном выросли. Самое существенное подорожание зафиксировано в Закарпатской области, где за год стоимость однокомнатного жилья выросла на 33%.

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Самые дорогие регионы для покупки однокомнатных квартир:

Киев – $88 350;

Львовская область – $71 830;

Закарпатская область – $70 380;

Винницкая область – $54 000;

Ивано-Франковская область – $52 500.

Самые дешевые однокомнатные квартиры предлагают в следующих областях:

Херсонская – $15 000;

Запорожская – $20 000;

Сумская – $21 800.

В столице самые высокие цены на квартиры традиционно зафиксированы в Печерском районе, где средняя стоимость однокомнатного жилья достигает $135 тыс. Самые дешевые предложения представлены в Деснянском районе, где однокомнатную квартиру можно приобрести за $46 тыс.

Напомним, ранее мы рассказывали, в какой области Украины недвижимость подешевела на 75%.

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