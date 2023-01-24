В Україні шахраї вигадали нову схему, як виманювати гроші через продаж дров

В Україні активізувалися шахраї та створили нову схему для виманювання грошей з українців. Через популярність пічного опалення вони продають деревину, якої в принципі не існує.

Про це розповіли на Facebook-сторінці обласного управління лісового господарства Полтавської області. Там зауважили, що для привертання уваги українців шахраї ставлять низькі ціни.

Як працюють шахраї за новою схемою з продажу дров

Аферисти публікують оголошення про продаж дров у соцмережі Facebook. Деревину, потрібну для опалення, вони пропонують за заниженими цінами. Проте шахраї просять передоплату на банківську картку фізичної особи.

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Після того, як було перераховано гроші, зв'язок з "продавцем" втрачається. Тому за свій сплачений товар людина не може отримати.

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Як розпізнати шахраїв та не попастися на схему

Українців закликали пам'ятати, що в Україні жодні лісгоспи не приймають оплату безпосередньо на банківські карти. Для легального придбання деревини для опалення будинку потрібно спочатку укласти договір на її купівлю. Після цього покупець отримує рахунок, де обов'язково зазначають реквізити продавця та інформацію про продукцію (кількість та ціна).

Оплата здійснюється за рахунком безпосередньо у лісгоспі або у будь-якому відділенні банку, платіжному терміналі, онлайн-банкінгу. Після цього лісгосп відвантажує дрова згідно з договором.

Крім цього, є можливість легально купити дрова у лісгоспу онлайн за допомогою державного інтернет-магазину "Дрова Є".

Нагадаємо, що в Україні поліція вкотре попередила українців про шахраїв, які виманюють гроші у громадян. Правоохоронці закликали бути пильними та не повідомляти стороннім особисті дані.

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