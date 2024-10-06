В Україні здорожчає оформлення документів: коли та на скільки

В Україні, починаючи з понеділка, 7 жовтня 2024 року, зміняться тарифи на оформлення низки основних документів. Зміни стосуватимуться як українських громадян, так і іноземців, а також осіб без громадянства.

Про ці зміни повідомило державне підприємство "Документ".

Також читайте: Українцям вручатимуть новий формат повісток: документ міститиме QR-код

Сервісні послуги за пакетом ''Стандарт'' матимуть нові тарифи. Джерело: pasport.org.ua

Відтепер сервісні послуги за пакетом "Стандарт" матимуть такі нові тарифи:

Оформлення паспортних документів для громадян України коштуватиме 650 грн, що на 110 грн більше, ніж раніше (540 грн).

Оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства обходитиметься у 1250 грн, замість попередніх 1000 грн.

Обмін водійського посвідчення також подорожчає — з 800 грн до 950 грн.

Вартість послуги проставлення апостиля зросте до 650 грн, що на 200 грн більше, ніж попередній тариф (450 грн).

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу коштуватиме 950 грн.

Ці зміни стосуються всіх підрозділів ДП "Документ" на території України. Нові тарифи мають на меті забезпечити актуальний рівень сервісу та відповідати сучасним економічним умовам.

Тим часом дізнайтеся, які документи потрібні для виїзду за кордон тим, хто супроводжує людину з інвалідністю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!