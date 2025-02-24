В Україні продовжили терміни переборювання працівників: подробиці

Уряд продовжив термін підтвердження критичного статусу підприємств до 31 березня, а також подовжив період перебронювання працівників. Шмигаль пояснив, що через кібератаки доступ до реєстрів був обмежений протягом 20 днів, що ускладнило вчасне оновлення статусу. У зв'язку з цим уряд ухвалив рішення подовжити термін до кінця березня.

Про це заявили перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко та прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Форуму "Україна. Рік 2025". Раніше було визначено, що підприємства мають підтвердити свій критичний статус відповідно до нових критеріїв до 28 лютого 2025 року.

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Однак, за словами Свириденко, на рівні уряду розглядалося питання про продовження цього терміну. Вона зазначила, що у разі необхідності процедура може бути продовжена ще на кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше член Комітету з нацбезпеки розповідав, що ТЦК мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронь.

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