В Україні розробили інноваційний продукт у сфері військових технологій: подробиці

R&D Center WINSTARS.AI розробив інноваційний продукт у сфері військових технологій, який вже використовується українськими військовими. Мова йде про інтерактивний симулятор для тренування з гранатометами, що створює реалістичні умови для бойової підготовки. Нещодавно компанія продала свою частку в цьому проєкті в рамках конфіденційної угоди.

За інформацією компанії, симулятор створено на основі справжніх корпусів гранатометів і пропонує користувачам реалістичну балістику, врахування погодних умов та адаптивні тренувальні сценарії. Симулятор підтримує тренування з різними моделями гранатометів, зокрема РПГ-22, РПГ-7, РПГ-76, РПГ-75, РПГ-18, M72, AT4 та Bulspike. Розробка дозволяє суттєво скоротити витрати на боєприпаси та спеціальні полігони, надаючи водночас ефективний інструмент для підготовки військових фахівців.

CEO WINSTARS.AI Дмитро Софина наголосив, що продаж цього продукту свідчить про зростаючий попит на подібні рішення в умовах сучасних безпекових викликів:

"Ця розробка дозволяє максимально реалістично відпрацювати базові навички військових фахівців у середовищі, що імітує реальні умови бою. Під час створення продукту ми приділяли особливу увагу якості моделювання траєкторій, впливу погодних факторів і поведінці техніки на полі бою. Симулятор підтримує кілька моделей гранатометів із варіативністю боєприпасів та прицілів, що забезпечує гнучкість у тренувальних сценаріях. Ми бачимо, що сучасний ринок цінує саме такі інноваційні рішення, які поєднують ефективність із економічною вигодою."

Managing Partner WINSTARS.AI Юрій Гуменчук підкреслив технічні виклики під час розробки та важливість прикладного значення продукту:

"Цей проєкт був для нас цікавим викликом, оскільки поєднував складні технічні рішення з високими вимогами до реалістичності. Під час розробки ми особливу увагу приділили точному моделюванню балістики та створенню адаптивних тренувальних середовищ. Ми раді, що цей продукт тепер стане інструментом для вдосконалення підготовки військових фахівців, забезпечуючи доступне, але реалістичне тренування. Факт, що цей продукт знайшов свого покупця, підтверджує, що інноваційні рішення такого рівня мають високий попит у сфері оборонних технологій."

R&D Center WINSTARS.AI спеціалізується на розробці інноваційних рішень із застосуванням штучного інтелекту та працює над проєктами в таких галузях, як логістика, медицина, енергетика та військові технології.

У нинішніх умовах українські технологічні компанії демонструють здатність не лише утримувати позиції на ринку, а й активно розвивати його своїми інноваційними рішеннями. Продаж цього продукту став черговим підтвердженням високого рівня українських інженерних розробок, які знаходять визнання на міжнародному рівні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!