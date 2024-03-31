В Україні різко впали ціни на яйця та овочі: скільки коштують продукти

Весна – це не лише очікування тепла й пробудження природи, але й традиційне подорожчання продуктів. Адже запаси минулого року закінчуються, а нові ще не виросли.

Відео дня

Однак цього року все не так, як зазвичай! Деякі овочі та яйця почали дешевшати. Це чудова новина для українців! Адже зараз можна економити на продуктах харчування, пише today.ua.

Читайте також: В Україні виросли ціни на соняшникову олію: де дешевше

Ось кілька прикладів:

Картопля: з 26,01 грн/кг до 25,23 грн/кг. У "Ашані" – 22,20 грн/кг.

з 26,01 грн/кг до 25,23 грн/кг. У "Ашані" – 22,20 грн/кг. Цибуля: з 16,95 грн/кг до 15,74 грн/кг. У "Ашані" – 14,50 грн/кг.

Білокачанна капуста: з 15,27 грн/кг до 12,98 грн/кг. У "Варусі" – 11,90 грн/кг.

з 15,27 грн/кг до 12,98 грн/кг. У "Варусі" – 11,90 грн/кг. Морква: з 13,92 грн/кг до 10,43 грн/кг. У "Метро" та "Ашані" – 8,90 грн/кг.

з 13,92 грн/кг до 10,43 грн/кг. У "Метро" та "Ашані" – 8,90 грн/кг. Яйця: "Ясенсвіт" з 61,57 грн/десяток до 54,05 грн/десяток. У "Новусі" – 49,69 грн/десяток.

Чому ціни падають?

Збільшення постачання: З'являються нові овочі з теплиць, а також імпортні продукти.

З'являються нові овочі з теплиць, а також імпортні продукти. Зниження попиту: Люди купують менше продуктів через війну та економічну нестабільність.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!