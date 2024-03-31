В Украине резко упали цены на яйца и овощи: сколько стоят продукты

Весна – это не только ожидание тепла и пробуждение природы, но и традиционное удорожание продуктов. Ведь запасы в прошлом году заканчиваются, а новые еще не выросли.

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Однако в этом году все не так, как обычно! Некоторые овощи и яйца стали дешеветь. Это отличная новость для украинцев! Ведь сейчас можно экономить на продуктах питания, пишет today.ua.

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Вот несколько примеров:

Картофель: с 26,01 грн/кг до 25,23 грн/кг. В "Ашане" - 22,20 грн/кг.

с 26,01 грн/кг до 25,23 грн/кг. В "Ашане" - 22,20 грн/кг. Лук: с 16,95 грн/кг до 15,74 грн/кг. В "Ашане" - 14,50 грн/кг.

Белокочанная капуста: с 15,27 грн/кг до 12,98 грн/кг. В "Варусе" – 11,90 грн/кг.

с 15,27 грн/кг до 12,98 грн/кг. В "Варусе" – 11,90 грн/кг. Морковь с 13,92 грн/кг до 10,43 грн/кг. В "Метро" и "Ашане" – 8,90 грн/кг.

с 13,92 грн/кг до 10,43 грн/кг. В "Метро" и "Ашане" – 8,90 грн/кг. Яйца: "Ясенсвит" с 61,57 грн/десяток до 54,05 грн/десяток. В "Новусе" – 49,69 грн/десяток.

Почему цены падают?

Увеличение поставок Появляются новые овощи из теплиц, а также импортные продукты.

Появляются новые овощи из теплиц, а также импортные продукты. Снижение спроса: Люди покупают меньше продуктов из-за войны и экономической нестабильности.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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