В Україні померла гуска Ґаґа, яка народилася ще за часів Союзу (фото)

Найстаріша гуска України Ґаґа померла у віці 39 років. Про це повідомив відомий львівський мандрівник та блогер Орест Зуб у своєму профілі в соціальних мережах.

Ґаґа з'явилася на світ у далекому 1984 році неподалік Львова. Вона стала найстарішою гускою в Україні, а для сімʼї дідуся Ореста Зуба – справжнім символом. Сім'я з дідусем поселилася в невеличкому сімейному обійсті неподалік Львова і відтоді гуска стала їхнім вірним другом.

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Зуб зазначив, що Ґаґа прожила довге та насичене життя, переживши усіх мешканців їх сімейного господарства. Вона стала особливим символом для їхньої родини, і вони майже щотижня відвідували її.

Протягом останніх років Ґаґа втратила зір, але це не завадило їй продовжувати свою повсякденну рутину. Навіть зі зниженим зором, вона щодня обходила двір перед ґанком, пощипуючи травичку, по якій ніхто крім неї вже не ходив.

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Орест Зуб підкреслив, що "настав час для Ґаґи покинути цей світ і прийти у пташиний рай".

Додамо, що домашні гуси в середньому живуть від 15 до 20 років. Однак деякі особини можуть прожити до 30 років. Тривалість життя гусей залежить від багатьох факторів, таких як харчування, умови утримання та наявність захворювань.

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