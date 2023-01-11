В Україні набув сили оновлений порядок блокування податкових накладних: що варто знати

В Україні від сьогодні, 11 січня 2023 року, набули сили зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зміни внесено постановою Кабміну від 23 грудня 2022 року №1428, пише ligazakon.net. Документ передбачає запровадження низки змін.

Зокрема, запроваджується разова автоматична реєстрація ПН/РК, що були зупинені у період з 14 жовтня 2022 року до дати набрання чинності відповідними змінами. Це стосується випадків, якщо у ПН/РК зазначені операції з кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД та/або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.

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Окрім цього постановою уряду розширено ознаки безумовної реєстрації ПН/РК. Зокрема, зміни виключили з моніторингу:

податкові накладні, в яких обсяг постачання не перевищує 5 тисяч гривень;

розрахунки коригування, в яких абсолютне значення суми коригування на зменшення/збільшення суми компенсації не перевищує 5 тисяч гривень.

Водночас обсяг операцій у поточному місяці за такими ПН/РК, не повинен перевищувати 500 тисяч гривень.

Нагадаємо, деякі українці мають сплатити податки за свої автомобілі у 2023 році. Декому доведеться віддати 25 тисяч до бюджету.

Також, згідно з державним бюджетом України, з 1 січня 2023 року для фізичних осіб-підприємців змінюються розміри єдиного соціального внеску та ліміти доходу.

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