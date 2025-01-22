В Україні зріс попит на вживані авто з США: які моделі найбільш популярні

У 2024 році українці придбали 41,7 тисячі вживаних автомобілів зі США, що на 46% більше порівняно з 2023 роком. Ці автівки склали 19% від усіх зареєстрованих у минулому році вживаних легкових автомобілів.

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Середній вік імпортованих американських авто становить 5,8 року. За типом двигуна переважають бензинові моделі (45%), далі йдуть електромобілі (36%), гібриди (7%), авто з ГБО (6,5%) та дизельні машини (5,5%). Про це повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішими моделями стали:

- TESLA Model 3 (4521 автомобіль)

- TESLA Model Y (3984 автомобілі)

- FORD Escape (2747 автомобілів)

- JEEP Cherokee (2492 автомобілі)

- VOLKSWAGEN Passat (2344 автомобілі)

Нагадаємо, деякі українці у 2025 році повинні заплатити податок за своє авто.

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