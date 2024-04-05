У Верховній Раді розповіли, коли нардепи можуть голосувати за законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада готується до другого читання урядового законопроєкту про мобілізацію №10449. За попередніми даними, проєкт закону можуть винести до зали на голосування вже наступного тижня.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram. За його словами, йдеться про середу, 10 квітня.

"Законопроєкт про мобілізацію планується виносити на розгляд Верховної Ради 10 квітня", – написав він.

Читайте також: Жорін назвав затягування голосування за закон про мобілізацію небезпечним

Своєю чергою нардеп Ярослав Железняк додав, що на порядку денному на 10 та 11 квітня всього три питання.

"Надіслали попередній порядок денний на найближчий пленарний тиждень (10-11 квітня). Із законів тільки три питання: мобілізація (#10449), законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації (#10379), законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб (#11079-1)", – написав він.

Окрім цього, за словами Железняка, для законопроєкту про мобілізацію поки що немає фінальної таблиці.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

Зокрема, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув правки щодо надання відстрочки та бронювання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!