В Верховной Раде рассказали, когда нардепы могут голосовать за законопроект о мобилизации

Верховная Рада готовится ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации №10449. По предварительным данным, проект закона может быть вынесен в зал на голосование уже на следующей неделе.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram. По его словам, речь идет о среде, 10 апреля.

"Законопроект о мобилизации планируется выносить на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля", – написал он.

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В свою очередь нардеп Ярослав Железняк добавил, что в повестке дня на 10 и 11 апреля всего три вопроса.

"Отправили предварительную повестку дня на ближайшую пленарную неделю (10-11 апреля). Из законов только три вопроса: мобилизация (#10449), законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушения по мобилизации (#10379), законопроект о мобилизации осужденных (#11079-1)", – написал он.

Кроме этого, по словам Железняка, для законопроекта о мобилизации пока нет финальной таблицы.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

В частности, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел правки по предоставлению отсрочки и бронирования.

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