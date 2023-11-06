У Верховній Раді заявили, що частині українців зменшать пенсії у 2024 році: про кого йде мова

Запланована зміна в нарахуванні пенсій на 2024 рік передбачає зменшення виплат для певної групи отримувачів – колишніх чиновників.

Відео дня

Читайте також: Які пенсійні виплати зростуть разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

Цю інформацію надала Роксолана Підласа, голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету, пише liga.net. Вона наголосила, що планується підвищення пенсій для осіб, які отримують найменші виплати, одночасно зменшуючи пенсії для колишніх чиновників, які отримують значно вищі суми. Головна мета цих заходів – зробити солідарну пенсійну систему більш справедливою.

В наш час середня пенсія в Україні становить приблизно 5350 гривень, проте більше ніж мільйон осіб отримують пенсії в розмірі понад 10 000 гривень.

У 2024 році держава передбачає виділити Пенсійному фонду трансферт в розмірі 271,9 мільярда гривень для фінансування виплат пенсій та проведення щорічної індексації з 1 березня.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!