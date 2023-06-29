У Запоріжжі розпочинаються навчання на випадок аварії на ЗАЕС

У Запоріжжі проведуть навчання на випадок можливого терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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За його словами, в місті та Запорізькому районі розпочинаються командно-штабні навчання з управління та силами цивільного захисту.

Можливе обмеження руху транспорту. Мета цих заходів – забезпечити координацію дій усіх служб у разі загрози терористичного акту на Запорізькій АЕС.

Малашко наголосив, що ситуація під контролем і закликав громадян утримуватись від зайвої уваги до навчань. Глава обласної військової адміністрації заявив, що у разі катастрофи будуть включені сигнали сирен та інших систем оповіщення, після чого важливо слухати повідомлення влади та отримувати подальшу інформацію з офіційних джерел.

Відео дня

Раніше міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) прокоментувало загрозу роботи Запорізької атомної електростанції через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

А експерти з Енергоатому пояснили, що чекає на українців у разі ядерного вибуху на ЗАЕС.

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