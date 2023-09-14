ВАКС заочно арештував ексміністра охорони здоров'я: в чому підозрюють Степанова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про заочний арешт колишнього директора ДП "Поліграфкомбінат", який упродовж 2013-2016 років привласнив та легалізував пів мільярда гривень.

"Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", – повідомили у САП.

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ЗМІ стало відомо, що йдеться про колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова, що 2023 року виїхав за кордон. Саме Степанов очолював держпідприємство у ці роки (з 2011 по 2016). У квітні 2023 року САП і НАБУ повідомляли, що викрили схему привласнення та легалізації коштів, організовану ексдиректором "Поліграфкомбінату "Україна". Це з'ясувала спільна слідча група, до якої ввійшли правоохоронці України, Естонії та Франції.

Розслідування встановило, що Степанов під час закупівлі витратних матеріалів для виготовлення документів (зокрема паспортів для виїзду за кордон) використовував підконтрольну йому зареєстровану в Естонії компанію. Матеріали для українського державного підприємства закуповувалися не безпосередньо у виробників, а через "компанію-прокладку". Таким чином, ціни завищувалися в 4-6 разів.

Для допомоги в реалізації такої схеми, колишній посадовець залучив наближену до себе особу та одного з начальників відділів ДП "Поліграфкомбінат".

В Естонії йому сприяли двоє громадян цієї країни, які забезпечували управління компанією-прокладкою в протиправних інтересах українського державного службовця.

"Підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів. Таким чином, зловмисники отримували додаткову винагороду у формі роялті. Кожен громадянин України під час оформлення документів (насамперед паспортів для виїзду за кордон) був змушений платити завищену ціну", - зазначає САП.

Нагадаємо, 2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

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