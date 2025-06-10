Важливі зміни для всіх власників банківських карток: чого очікувати українцям з 1 серпня

Цього літа в Україні запроваджують принцип відкритого банкінгу, який значно розширить можливості користувачів під час оплат. Завдяки нововведенню можна буде розраховуватися будь-якою платіжною карткою, автоматично залучаючи кошти з різних рахунків.

Наприклад, якщо покупцеві необхідно сплатити 500 гривень, але на одній картці є лише 450 грн, а на іншій – 300 грн, система з 1 серпня автоматично розподілить оплату між двома рахунками. Про це пише сайт pmg.

Наразі такі транзакції неможливі, тому часто доводиться розділяти покупки або переказувати гроші між картками перед оплатою. Відкритий банкінг також спрощує доступ до фінансових послуг у кількох банках без потреби прив’язки до окремих застосунків чи карток.

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Олена Коробкова, директорка Незалежної асоціації банків України, наголошує на покращенні зручності для користувачів.

"Уявіть, що ви маєте одну картку, але можете здійснювати платежі з різних рахунків, відкритих у різних банках. Це принципово новий рівень комфорту для клієнтів", – зазначила вона.

Нововведення принесе кілька важливих переваг:

Українці отримають можливість вибирати фінансові послуги без прив’язки до конкретного банку.

Картка, видана одним банком, зможе працювати з рахунками інших установ.

Відпаде необхідність переказувати кошти між картками для накопичення потрібної суми.

Конкуренція між банками зросте, а комісійні тарифи стануть прозорішими.

Проте слід врахувати, що впровадження відкритого банкінгу потребує часу на стандартизацію, і зміни відбуватимуться поступово.

Раніше ми розповідали, що один з українських банків змінив термін дії карток.

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