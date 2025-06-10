Важные изменения для всех владельцев банковских карт: чего ожидать украинцам с 1 августа

Этим летом в Украине вводится принцип открытого банкинга, который значительно расширит возможности пользователей при оплате. Благодаря нововведению можно будет рассчитываться любой платежной картой, автоматически привлекая средства с разных счетов.

Например, если покупателю необходимо оплатить 500 гривен, но на одной карточке всего 450 грн, а на другой – 300 грн, система с 1 августа автоматически распределит оплату между двумя счетами. Об этом пишет сайт pmg.

Пока такие транзакции невозможны, поэтому часто приходится разделять покупки или переводить деньги между картами перед оплатой. Открытый банкинг также упрощает доступ к финансовым услугам в нескольких банках без необходимости привязки к отдельным приложениям или картам.

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Елена Коробкова, директор Независимой ассоциации банков Украины, отмечает улучшение удобства для пользователей.

"Представьте, что у вас одна карта, но можете осуществлять платежи с разных счетов, открытых в разных банках. Это принципиально новый уровень комфорта для клиентов", – отметила она.

Нововведение принесет несколько важных преимуществ:

Украинцы получат возможность выбирать финансовые услуги без привязки к конкретному банку.

Карта, выданная одним банком, сможет работать со счетами других учреждений.

Отпадет необходимость перевода средств между карточками для накопления нужной суммы.

Конкуренция между банками вырастет, а комиссионные тарифы станут прозрачнее.

Однако следует учесть, что внедрение открытого банкинга требует времени на стандартизацию и изменения будут происходить постепенно.

Ранее мы рассказывали, что один из украинских банков изменил срок действия карточек.

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