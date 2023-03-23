'Повернемо всі території': астролог розповів, коли Україна отримає повну перемогу у війні

Війна в Україні закінчиться у 2023 році, але попереду ще непростий період. У квітні та травні українські військові перейдуть у масштабний контрнаступ і завдадуть нищівної поразки російським окупантам.

Про це УНІАН заявив астролог Влад Рос. "На півночі та півдні вся зграя російського диктатора, у тому числі "вагнерівці", буде повалена. Також наші війська можуть повністю зачистити кордони з Росією. Тобто ми візьмемо в оточення всі групи на сході. Це вже може статися 15-17 квітня , коли Уран – планета перевороту – поєднається з Марсом", – зазначив він.

За словами астролога, російський диктатор Володимир Путін чітко зрозуміє, що він програв цю війну, але не зупиниться. Кремль спробує провести ще одну хвилю мобілізації в Росії, але не встигне: ситуація на фронті буде критичною для окупантів.

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"Зовсім скоро у нас будуть далекобійні ракети... Ми битимемо по Москві, можуть бути попадання по Московській області, інших російських містах. Однак наступу на Росію не буде, тому що нам не потрібно подовжувати фронт", – додав Рос.

Він наголосив, що Україна до кінця 2023 року поверне всі свої території – ЗСУ створять таку ситуацію для окупантів уКриму, що ті рятуватимуться втечею.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.