У Франції викопали рідкісну римську дерев'яну табличку із залишками чорнила (фото)

У Сенсі, на півночі центральної Франції, археологи відкопали десятки стародавніх колодязів і вбиралень, багатих на збережені органічні залишки. Серед знахідок виявилася рідкісна римська дерев'яна табличка зі слідами напису чорнилами.

Знахідки датуються між 1-м і 3-м століттями нашої ери і містять велику кількість кераміки, шкіри, дерева. Про це повідомляє The History Blog.

Зазначається, що археологи провели розкопки перед будівництвом житлової забудови. Заболоченість ґрунту в археологічних шарах створювала логістичні проблеми для розкопок, але це також є причиною того, що так багато органічних матеріалів і порожнистих структур уціліли.

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Загалом було виявлено 15 колодязів, цілих з оригінальними дерев’яними обшивками на дні. Було також знайдено дерев’яні оболонки 24 давніх вбиралень.

Це безпрецедентна концентрація вигрібних місць, що свідчить про те, що вони мали ширше використання, ніж різноманітні садові споруди. Можливо, їх використовували для промислового застосування, наприклад для дублення.

І колодязі, і латрини містили викинуті матеріали, в основному фрагменти кераміки, а також уламки олов’яного посуду та інтригуючу групу заготовок підроблених монет, які були викинуті, перш ніж їх можна було незаконно викарбувати.

Раніше вчені дослідили "живі камені" в Румунії, що повільно ростуть на 5 см кожні 1000 років та дають потомство.

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