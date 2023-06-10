У другій половині червня Землю накриє потужна триденна магнітна буря: названо дати

У червні очікується кілька сильних магнітних бур. Метеозалежні люди та з хронічними хворобами можуть відчувати загальне погіршення самопочуття та інші недуги.

Дати календарних бур опублікували на сайті Meteoagent, який посилається на Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США. Науковці визначають космічну погоду на кожен місяць та попереджають про небезпечні явища.

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Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, найближчий сильний метеоудар потужністю 4 бали очікується 16 червня. Але найбільш небезпечний триватиме з 18 по 20 червня, коли потужність магнітної бурі становитиме 5 балів.

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В інший час магнітні бурі будуть потужністю від 2 до 4 балів, тобто слабкі і середньої сили.

Календар магнітних бур на червень

Слабкі магнітні бурі в 2 бали: 1, 6-15, 17, 21-30 червня.

Слабкі магнітні бурі в 3 бали: 3-5 червня.

Сильні магнітні бурі в 4 бали: 2, 16 червня.

Потужні магнітні бурі у 5 балі: 18-20 червня.

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою, підвищення/пониження тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном/постійна сонливість та загострення хронічних хвороб.

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Як покращити здоров'я під час магнітних бур

Дотримуватися кількох простих правил, щоб покращити здоров'я в період магнітних бур:

1. Пийте достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. Відмовтеся від кави, алкогольних напоїв та енергетиків.

2. Стежте, що ваше харчування було збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

3. Обирайте прогулянки на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень. Експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.

4. Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій та конфліктів.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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