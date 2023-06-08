У другій половині червня Землю накриє найпотужніша за весь місяць триденна магнітна буря

У другій половині червня Землю накриє найпотужніша за весь місяць магнітна буря. У такий небезпечний період люди відчувають значне погіршення самопочуття.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США надало дані щодо космічної погоди впродовж червня 2023 року. Вони з'явилися на сайті Meteoagent.

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Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, найближчий сильний метеоудар очікується 16 червня. Його потужність становитиме 4 бали.

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Проте найпотужніша магнітна буря настане 18 червня і протриває до 20. В інший час магнітні бурі будуть потужністю від 2 до 4 балів, тобто слабкі і середньої сили.

Календар магнітних бур на червень:

Слабкі магнітні бурі в 2 бали: 1, 6-15, 17, 21-30 червня.

Слабкі магнітні бурі в 3 бали: 3-5 червня.

Сильні магнітні бурі в 4 бали: 2, 16 червня.

Потужні магнітні бурі у 5 балі: 18-20 червня.

У цей час люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою, підвищення/пониження тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном/постійна сонливість та загострення хронічних хвороб.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Обирайте прогулянки на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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