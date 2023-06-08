Во второй половине июня Землю накроет самая мощная за весь месяц трехдневная магнитная буря

Во второй половине июня Землю накроет самая мощная за весь месяц магнитная буря. В такой опасный период люди ощущают значительное ухудшение самочувствия.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предоставило данные по космической погоде в течение июня 2023 года. Они появились на сайте Meteoagent.

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Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, самый сильный метеоудар ожидается 16 июня. Его мощность составит 4 балла.

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Однако самая мощная магнитная буря наступит 18 июня и продлится до 20. В остальное время магнитные бури будут являться мощностью от 2 до 4 баллов, то есть слабые и средней силы.

Календарь магнитных бурь на июнь:

Слабые магнитные бури в 2 балла: 1, 6-15, 17, 21-30 июня.

Слабые магнитные бури в 3 балла: 3-5 июня.

Сильные магнитные бури в 4 балла: 2, 16 июня.

Мощные магнитные бури в 5 баллах: 18-20 июня.

В это время люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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