Військовий експерт розповів, де на фронті окупанти йдуть у наступ окрім Бахмута

Військовий експерт, полковник Збройних сил України Владислав Селезньов розповів, де на фронті ведуться найбільш напружені бої, окрім Бахмута. За його словами, окупанти намагаються йти у наступ також в районі Вугледара, Кремінної, Куп'янська та Лимана.

Він вказав, що активна фаза боїв розпочалася на сході 25 січня. Про це Селезньов сказав у інтерв'ю "Телеграфу".

Полковник зазначив, що окупанти практично безперервно йдуть в атаку на українські позиції поблизу Вугледару. Водночас у район Куп'янська та Лимана вороги перекинули майже всіх десантників із 76-ї бригади ВДВ.

"Активні бої в районі Авдіївки тривають понад 11 місяців. Там постійно складна ситуація. Понад 5 місяців тривають активні бойові дії на Бахмутському напрямку. Активізувалися вони також у районі Куп’янська та Лимана – після того, як туди перемістилися практично всі підрозділи 76-ї повітряно- десантної дивізії збройних сил росії. Дуже серйозного, елітарного рівня дивізії", – вказав Селезньов.

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Він додав, що втрати росіяни поповнюють мобілізованими, які пройшли курс підготовки та бойового злагодження у Білорусі.

Таким чином, повторний наступ окупантів вже відбувається на сході, оскільки ворог перейшов до активних боїв без великої кількості військ. На думку Селезньова, тактика росіян полягає у поступовому збільшенні тиску на Донбасі.

"Українським силам оборони, які діють у районі Кремінної, зараз вкрай складно. Бої йдуть у лісі, що межує з цим населеним пунктом. Путінська армія постійно посилює тиск. Мета у неї та сама – взяти під свій контроль Донецьку та Луганську області повністю", – пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Своєю чергою заступниця глави Міноборони Ганна Маляр прокоментувала бойову ситуацію на сході України. За її словами, російські окупанти не покидають спроб прорвати українську оборону.

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