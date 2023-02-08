'Ворог проводить певні маневри': у ЗСУ закликали довіряти офіційним джерелам щодо нового наступу окупантів

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав, що інформація про можливий новий наступ окупантів з'являтиметься постійно. За його словами, це пов'язано з проведенням російськими військовими певних маневрів.

Водночас він закликав українців довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Про це Ігнат заявив у ефірі телемарафону.

"Ця інформація буде завжди. Потрібно більше реагувати на інформацію з офіційних джерел і ту інформацію, яку надають Збройні сили. Чому вона з'являється? Бо ворог проводить певні маневри", – зазначив він.

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Речник ПС ЗСУ вказав, що окупанти посилюють штурмові дії на сході України. Втім, на його думку, це не є свідченням масштабного наступу росіян.

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Ігнат наголосив, що українські військові готуються до будь-яких дій ворога, а керівництво бачить підготовку та переміщення окупантів.

Своєю чергою Повітряні сили готуються до нових масованих атак росії, оскільки військові злочинці можуть завдати ракетного удару в будь-який момент.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Своєю чергою заступниця глави Міноборони Ганна Маляр прокоментувала бойову ситуацію на сході України. За її словами, російські окупанти не покидають спроб прорвати українську оборону.

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