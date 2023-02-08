'Враг проводит определенные маневры': в ВСУ призывали доверять официальным источникам по поводу нового наступления оккупантов

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал, что информация о возможном новом наступлении оккупантов будет появляться постоянно. По его словам, это связано с проведением российскими военными определенных маневров.

В то же время, он призвал украинцев доверять только проверенным источникам информации. Об этом Игнат заявил в эфире телемарафона.

"Эта информация будет всегда. Нужно больше реагировать на информацию из официальных источников и ту информацию, которую предоставляют вооруженные силы. Почему она появляется? Потому что враг проводит определенные маневры", – отметил он.

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Спикер ПС ВСУ указал, что оккупанты усиливают штурмовые действия на востоке Украины. Впрочем, по его мнению, это не свидетельствует о масштабном наступлении россиян.

Игнат подчеркнул, что украинские военные готовятся к любым действиям врага, а руководство видит подготовку и перемещение оккупантов.

В свою очередь Воздушные силы готовятся к новым массированным атакам россии, поскольку военные преступники могут нанести ракетный удар в любой момент.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала боевую ситуацию на востоке Украины. По ее словам, российские оккупанты не покидают попыток прорвать украинскую оборону.

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