Военный эксперт рассказал, где на фронте оккупанты идут в наступление кроме Бахмута

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев рассказал, где на фронте ведутся самые напряженные бои, кроме Бахмута. По его словам, оккупанты пытаются идти в наступление также в районе Угледара, Кременной, Купянска и Лимана.

Он отметил, что активная фаза боев началась на востоке 25 января. Об этом Селезнев сказал в интервью "Телеграфу".

Полковник отметил, что оккупанты практически непрерывно идут в атаку на украинские позиции вблизи Угледара. В то же время в район Купянска и Лимана враги перебросили почти всех десантников из 76-й бригады ВДВ.

"Активные бои в районе Авдеевки продолжаются более 11 месяцев. Там постоянно сложная ситуация. Более 5 месяцев продолжаются активные боевые действия на Бахмутском направлении. Активизировались они также в районе Купянска и Лимана – после того, как туда переместились практически все подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил России. Очень серьезного, элитарного уровня дивизии", – указал Селезнев.

Видео дня

Читайте также: Подготовка к войне: потенциальное наступление России на Украину

Он добавил, что потери россияне восполняют мобилизованными, прошедшими курс подготовки и боевого согласования в Беларуси.

Таким образом, повторное наступление оккупантов уже происходит на востоке, поскольку враг перешел к активным боям без большого количества войск. По мнению Селезнева, тактика россиян заключается в постепенном увеличении давления на Донбассе.

"Украинским силам обороны, действующим в районе Кременной, сейчас крайне сложно. Бои идут в лесу, граничащем с этим населенным пунктом. Путинская армия постоянно усиливает давление. Цель у нее та же – взять под свой контроль Донецкую и Луганскую области полностью", – объяснил эксперт.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала боевую ситуацию на востоке Украины. По ее словам, российские оккупанты не покидают попыток прорвать украинскую оборону.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !