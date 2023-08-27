Повітряні сили розкрили інформацію про загиблих в небі над Житомирщиною пілотів (фото)

Бригада тактичної авіації міста Васильків поділилася інформацією про пілотів, що загинули в небі над Житомирською областю унаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39.

За даними бригади, в авіакатастрофі загинули троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України.

"Під час повномасштабної агресії рф кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках", – йдеться у повідомленні.

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Одним із загиблих був майор В’ячеслав Мінка, що мешкав на Київщині. Він повернувся в авіацію у 2015 році. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту.

"Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі", – кажуть у бригаді.

Також у небі загинув майор Сергій Проказін, що проживав у Полтавській області.

Він 24 роки життя присвятив авіації. Спочатку був льотчиком, згодом став заступником командира бригади. "З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішу, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях", – додали у бригаді.

Третім загиблим виявився капітан Андрій Пільщиков, уродженець Харкова. Він мав позивний "JUICE".

"8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах обстановки. Здобув низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16", – йдеться у повідомленні.

Бригада тактичної авіації міста Васильків висловила щирі співчуття рідним загиблих, до них доєднується і редакція UAportal. Світла пам’ять Героям.

Нагадаємо, 25 серпня у Житомирській області сталася трагедія – у результаті авіакатастрофи загинули троє українських пілотів, серед яких був відомий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус".

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