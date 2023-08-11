Повітряні сили збили ''Кинжал'' над Київщиною, інші ракети цілили по аеродрому на Прикарпатті і влучили в будинок

Російські окупанти у п'ятницю, 11 серпня, випустили по Україні чотири аеробалістичні ракети "Кинджал". Повітряним силам вдалося збити одну з них над Київщиною.

Ціллю окупантів був аеродром. Про це повідомили у ПС ЗСУ в Telegram.

"Сьогодні, близько 10.00 противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ. Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що три ракети вдарили неподалік аеродрому. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Одна з ракет влучила у житловий сектор.

Додамо, під час повітряної тривоги у низці регіонів пролунали вибухи. Ракета влучила на територію приватного будинку в Івано-Франківській області. Внаслідок удару загинув 8-річний хлопчик.

Нагадаємо, 10 серпня російські військові обстріляли 23 населених пункти Запорізької області. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, 21 — дістала поранення. 9 серпня росіяни завдали удару по житловому кварталу у Запоріжжі. Тоді троє людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення, рф використала ракету Х-35.

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