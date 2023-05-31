Водіння Куста: унікальна традиція на Трійцю, яка збереглась лише в одному селі в Україні

У селі Сварицевичі, що розташоване на Рівненщині, проводиться традиційний дохристиянський обряд, відомий як "водіння Куста". Цей обряд, який виконували ще древляни, спрямований на залучення гарного врожаю і, за словами місцевих жителів, він не переривався навіть під час воєн і радянського періоду. Дослідники стверджують, що це єдине село в Україні, де ця традиція ще дотримується.

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Сварицевичі знаходяться в Дубровицькій громаді на кордоні з Білоруссю. Водіння Куста проводиться під час християнського свята Трійці. Хоча цей обряд має схожість з приходом колядників, його сутність відрізняється. В обряді беруть участь як молоді дівчата, так і старші жінки.

"За повір'ям, чим більше Кустів зайде до хати, тим більший буде врожай на полі. Ми шануємо природу, щоб вона вродила хороше зерно, щоб не було стихійних лих", – розповіла місцева жителька Віра Зиль у документальному фільмі журналіста Суспільного Олексія Бухала.

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Господарі виносять пироги, цукерки, гроші дівчатам, які водять Куста, і висловлюють їм подяку за їх візит. Суть цього обряду полягає в закликанні до дощу та врожаю. Існує декілька Кустівських пісень, мелодія яких однакова, але текст відрізняється.

Кілька років тому журналіст Суспільного Олексій Бухало відзняв цей обряд і пояснив його значення та хід. З кожним роком участь у водінні Куста зменшується, але традиція не втрачає свого значення в цьому селі.

Варто зазначити, що в Сварицевичах розцвітати хату зеленню до цього свята вважається гріхом. У 2018 році водіння Куста було внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України за наказом Міністерства культури.

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