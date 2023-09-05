Лікарі відповіли, яка риба корисніша – минтай чи хек

Риба є цінним джерелом корисних речовин, для нашого організму. Українці вибирають хек і минтай через їхню доступність та популярність. Давайте розглянемо відмінності між ними та визначимо, яка є кориснішою.

Хек

Хек - це промислова риба, яку обробляють миттєво після вилову, щоб зберегти її смакові якості та корисні властивості. Вона сприяє здоров'ю судин і серця завдяки високому вмісту антиоксидантів, а також виводить канцерогени з організму і корисний для людей з проблемами травлення.

Крім того, хек містить багато омега-3, яка корисна для щитоподібної залози та сприяє зміцненню волосся і шкіри голови. Він підтримує імунітет, кістки, суглоби та зір, а також сприяє зниженню рівня цукру в крові, що корисно для людей з цукровим діабетом.

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Хек виловлюється в холодних водах і особливо цінується на Далекому Сході.

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Минтай

Минтай має схожий смак на хека, але є кориснішим за поживною цінністю. Він надовго вгамовує апетит і рекомендується для лікувальних дієт. Минтай містить мікроелементи, які позитивно впливають на зубну емаль і сприяють активному росту волосся.

Рекомендується вживати минтай при ендокринних захворюваннях та проблемах з серцево-судинною системою. Важливо також відзначити високий вміст йоду в мінтаї, що робить його ефективним для профілактики захворювань щитоподібної залози.

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