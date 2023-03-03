'Все буде з початку червня': астролог дав прогноз, чи чекати капітуляції Росії в 2023 році

Війна в Україні піде на спад улітку 2023 року, проте Росія не буде готова прямо визнати капітуляцію. Глава Кремля Володимир Путін почне давати "сигнали" про переговорний процес уже у березні.

Про це заявив ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович. За його словами, обстріли влітку припиняться, зона бойових дій скоротиться.

"Все буде з початку червня", - підкреслив він, зазначивши, що в другій половині року ймовірна зміна влади в Росії. Зокрема нові керівники країни-агресора можуть запропонувати свій план завершення війни.

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Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.