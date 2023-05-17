Всього три інгредієнти: як приготувати весняний салат з редиски та яєць

Редиска дуже популярний овоч навесні. Саме цієї пори купити якісну редиску більше шансів – вона ще сочна всередині та має хрумкість.

Пропонуємо вам приготувати дуже швидку та корисну страву з редиски – салат з яйцями та зеленою цибулею. Він стане гарним вибором для ситної й корисної вечері.

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Інгредієнти:

6 варених яєць (нарізані на четвертинки, або кубиками)

8-12 редисок (нарізана на тонкі кружечки)

7 пір'їв зеленої цибулі (нарізані дрібно)

Сіль, чорний мелений перець – за бажанням

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Заправити салат можна олією, або сметаною. Можна і майонезом.

Як готувати:

У глибокій мисці поєднайте нарізані яйця, редиску та зелену цибулю. Заправте салат олією, або сметаною, посоліть та поперчіть. Перемішайте та можете куштувати.

Ви можете замінювати інгредієнти в такому салаті за своїм смаком. Наприклад, додати свіжих огірків, чи листя салату або шпинату. Також можна використовувати різні види заправок, наприклад, на основі оцту або гірчиці, щоб створити різноманітні смакові варіації.

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