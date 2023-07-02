ЗСУ ліквідували польовий склад окупантів разом з солдатами (потужне відео)

Українські захисники продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, самохідний артилерійський дивізіон ліквідував польовий склад росіян та особовий склад ворога.

У Міністерстві оборони показали роботу військових. Відео оприлюднив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк у Telegram.

"Робота самохідного артилерійського дивізіону та Артилерійського дивізіону під корегуванням БУАР 5 окремої штурмової бригади. Підтверджене знищення польового складу окупантів разом з особовим складом", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як по позиціях окупантів завдано удару. Внаслідок "прильоту" стався потужний вибух та здійнявся стовбур диму.

Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, українські захисники вже проводять зачистку від ворога на лівому березі Дніпра у Херсонській області, що тимчасово окупована російськими бойовиками. Сили оборони працюють по звільненню передової смуги, йдеться про контрбатарейну боротьбу.

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