ПЦУ проситиме перенести День захисників та захисниць з 14 на 1 жовтня: причини

Одночасно із днем Покрови пресвятої Богородиці відзначають і День захисників і захисниць України. Зважаючи на це, Православна церква України проситиме про перенесення державного свята, яке святкували 14 жовтня, на 1 жовтня.

Про це повідомив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко) в інтервʼю Радіо Свобода. Так, після ухвалення рішення про перехід на новоюліанський календар свято Покрови припадатиме на 1 жовтня.

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"Моя була ініціатива звернутися до відповідних органів державної влади, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання цього питання згідно з церковним календарем за новим стилем, як ми його називаємо, відповідно тих свят, які до нього прив’язані. А це Покрова і День державності. Фактично це тільки два свята, які ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами, державні дати. А Різдво 25 грудня – воно і так уже було оголошене державою вихідним днем", – розповів митрополит Олександр.

Відео дня

14 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць, цей день є офіційним вихідним. Історично свято повʼязане з церковним днем Покрови пресвятої Богородиці, який за схваленим ПЦУ новоюліанським календарем припадатиме на 1 жовтня.

Нагадаємо, ПЦУ перейшла на новий календар.

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