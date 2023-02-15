Друга половина лютого принесе багатство цим знакам зодіаку

Сатурн у Водолії з 16 лютого, перш ніж Сонце повернеться в Рибах з 20 лютого. Ці астральні конфігурації знаменують фінансове та емоційне наповнення.

Відомі своїми секретами виклику, карми, працьовитості, відкритості до життя та хорошого доходу, дві планети посміхаються трьом знакам зодіаку. Астрологи розповіли, кому пощастить у другій половині лютого.

Близнюки

Настав час розкрити свої обійми Всесвіту і дозволити йому навести порядок у вашому житті. Друга половина лютого дасть вам можливість грамотно використати дар хорошого комунікатора. Цікаві контакти повністю розкриють ваш потенціал і допоможуть вам дослідити зону комфорту, яку ви довго тримали під контролем.

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Зірки просять широко відкрити гаманець: ваші старання врешті-решт окупляться. Клієнти додаються до списку підприємців Близнюків і збільшують прибуток. Співробітники, зі свого боку, бачитимуть, що їхня робота все більше й більше схвалюється, що призведе до значного розвитку та, як наслідок, винагороди.

Лев

Друга половина лютого приготувала для вас переможну енергію. Останнім часом у Левів були труднощі з фінансами, але це залишиться в історії, доки Сатурн повернеться у Водолії. Робочі дні будуть довгими, але повними ентузіазму, ви працюватимете на всіх фронтах і пишатиметеся своєю продуктивністю.

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Всесвіт заохочує підприємців глибше заглибитися у свій бізнес, а шукачів роботи – продовжувати свої пошуки. "Тримайся міцніше в лютому" – така порада Всесвіту, коли справа стосується стосунків із друзями та оточуючими. Сварки – останнє, чого вам не вистачає в цьому професійному і матеріальному кипінні.

Діва

Розум є вашим союзником, саме ця причина сприятиме розвитку вашого бізнесу в другій половині лютого. Хороша новина полягає в тому, що ви отримаєте матеріальну допомогу або нарешті стягнете довгоочікуваний борг. Однак цей процес створює тиск, очікуйте на коментарі, з яких можете черпати натхнення для вдосконалення своїх методів.

Важка праця і крихкі стосунки – не найкраще поєднання. Тому контролюйте свої емоції в цей період, ви повернетеся до них пізніше. Крім того, розум знаходить свою суть у добре організованих правилах і структурах, тому зверніть на них увагу, вони допоможуть вам. Діви врешті-решт знають шлях.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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