Ви не зможете після них заснути: топ-3 фільми про апокаліпсис

Якщо ви шукаєте захопливі сюжети та адреналін, фільми про апокаліпсис стануть чудовим вибором. Вони занурюють глядача у світ катастроф і боротьби за виживання, де кожен момент може стати вирішальним. Про це пише РБК.

Фуріоса: Шалений Макс. Сага (2024)

Приквел легендарного "Шаленого Макса" розкриває історію становлення молодої Імператриці Фуріоси. Сюжет розповідає про її шлях від викраденої дівчини до легендарної воїтельки у постапокаліптичному світі, де панують насильство та хаос.

Всесвітній потоп (2023)

Постапокаліптичний трилер з унікальною передумовою: світ опиняється під водою після катастрофічного підняття рівня океанів. Фільм фокусується на групі вцілілих, які намагаються адаптуватися до нової реальності водного світу.

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Ера виживання (2022)

Фільм занурює глядача у світ після екологічної катастрофи, де панують мутанти, а людство розділене на два класи: привілейованих жителів цитаделі та тих, хто бореться за виживання зовні.

Кожен з цих фільмів пропонує унікальний погляд на постапокаліптичне майбутнє, досліджуючи теми виживання, надії та людської стійкості в екстремальних умовах.

Нагадаємо, ми писали про 5 фільмів про кохання, які нещодавно вийшли.

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